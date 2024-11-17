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تامر أمين يفجر مفاجأة عن محمد صلاح: عندي معلومات من الجواسيس

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الأحد، 17-11-2024 10:54 ص

 

فجر الإعلامى تامر أمين  مفاجأة من العيار الثقيل عن انتهاء أسطورة محمد صلاح مع ليفربول، معقبا:" عندى معلومة من الجواسيس بتوعنا".

وأوضح تامر أمين خلا تقديم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، قائلا:" يبدو أن هذا الموسم الأخير لـ محمد صلاح مع ليفربول، لأكثر من سبب أولهم إشارة صلاح نفسه عقب مباراة الليفر واليونايند إلى انه سيكون آخر موسم له فى النادى".

وتابع تامر أمين: ثانى الأسباب ما كتبه محمد صلاح عقب مباراة فريقه مع برايتون، حيث أكد أنه سيفتقد احراز الأهداف أمام جماهير الليفر.

 

وأشار تامر أمين، إلى أن إدارة ليفربول تبحث عن طريقة الآن لإخبار جماهير النادى برحيل محمد صلاح دون أن تصاب الجماهير بالصدمة.

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