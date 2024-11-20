"يارب كلامي يوصلك".. منى عبدالغني توجه رسالة لـ محمد صلاح .. ما علاقة زوجته؟

وجَّهت الإعلامية منى عبد الغني، رسالةً مليئةً بالتقدير والاحترام إلى نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت الإعلامية منى عبد الغني: إنه رغم انشغاله الدائم والتزامه بالتدريبات؛ فإنه لبَّى الدعوة للمشاركة في حدث مهم يحمل رسالة واضحة حول أهمية المرأة وتقديره العميق لدورها في حياته.

وأكدت الإعلامية، عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على "CBC"، أن محمد صلاح نموذج للوفاء والإخلاص؛ فهو الشاب الذي تربى جيدًا ويعرف قيمة المرأة في مختلف المجالات ودورها المهم.

وأضافت عبد الغني أن محمد صلاح يَعتبر المرأة جزءًا أساسيًّا من نسيج المجتمع، وأن تقديره لها يظهر في كل تصرفاته، وأنه يعتبر أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال دعم المرأة ووجودها في جميع القطاعات، قائلةً: "ظهور صلاح المستمر مع أُسرته بمثابة رسالة احترام قوية لجميع النساء في حياته؛ إنه مهما نجحت أنا عيني على أُسرتي لأني باعمل كل ده عشانهم، فمش معقول أهملهم وأبعد عنهم، لأ.. همَّ في دائرة حياتي، مهما حققت من نجاحات، ودي رسالة مهمة لكل الشباب.

واختتمت الإعلامية حديثها، مشيدةً برسالة محمد صلاح الإنسانية النبيلة التي يجسدها في حياته اليومية، وأعربت عن تمنياتها بأن يكون محمد صلاح نموذجًا يحتذى به في التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، قائلةً "يا رب كلامي يوصل لك.. أنت نموذج مشرف يا صلاح، ونتمنى أن أولادنا يأخذون منك النسيج الحلو والمزيج الحلو ما بين الدنيا والدين والرياضة والأسرة، ويا ريت ولادنا زي ما بياخدوا صلاح قدوة في الرياضة ياخدوه قدوة كمان في الأخلاق.. بنحييك يا فرعون مصر الجميل".