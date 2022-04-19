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طلّق ابنتها وتزوج بأخرى فانتقمت منه بطريقة غريبة.. وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

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الثلاثاء، 19-04-2022 10:31 ص

ضبطت كاميرات المراقبة طريقة انتقام غريبة قامت بها سيدة من طليق ابنتها.
وكشف فيديو التقطته الكاميرات قيام سيدة بسكب كمية من الوقود على سيارة تقف في أحد الشوارع بمنطقة فيصل في السويس، وإشعال النيران بها وفرارها بعد ذلك.
وتبين من التحريات أن وراء الواقعة سيدة خمسينية وأن السيارة المحترقة مملوكة لطليق ابنتها.
ووفق التحقيقات فإن صاحب السيارة كان قد طلق زوجته التي أنجب منها 4 أبناء بسبب خلاقات شديدة، وعقب الانفصال ذهب كل منهما لحال سبيله، لكن والدة الزوجة علمت بزواجه من أخرى فقررت الانتقام منه.
وكشفت التحقيقات أن السيدة استغلت خلو الشارع الذي يقيم فيه طليق ابنتها مع زوجته الجديدة وقررت إحراق سيارته انتقاما منه لكن الكاميرات كشفتها فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.
تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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