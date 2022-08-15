نجيب ساويرس بتعليق غريب وصادم على حريق الكنيسة.. وعمرو أديب: تقصد أيه؟

الإثنين، 15-08-2022
10:46 ص
أثار رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس
الجدل بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، بعد تعليقه الذي وصفه البعض بالغريب، على حريق كنيسة
"أبوسيفين" في إمبابة.
وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس
منشورًا عبر حسابة على موقع تويتر جاء فيه:
"لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لاننا في صعيد مصر لا نقبل
العزاء قبل ان نعرف التفاصيل و ان نعرف الفاعل ! الله هو المنتقم ! وهو الذى سيأتى
بحق الضحايا.. عزائى لمصر كلها بكل المسلمين و المسيحيين لان كل من يعبد الله حزين".
من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب
، على المنشور الذي كتبه رجل الأعمال نجيب
ساويرس بخصوص حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة.
وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"،
مساء الأحد: أنا مش فاهم المنشور وإيه يقصد المهندس نجيب، بعض الجمل مش قادر على
فهمها"، متابعًا:"واضح إن القصد مش سهل، طبعًا الانطباع إنه غاضب وهو
أمر طبيعي، لكن هناك انطباعات أخرى، إنه ربما يعرف حاجة إحنا منعرفهاش".
وأضاف مقدم برنامج الحكاية: لن نستبق الأحداث، وفي انتظار نتيجة التحقيقات
في الحادث من خلال تقرير المعمل الجنائي وبيان النيابة العامة، متسائلًا: "هل
نجيب ساويرس
لديه معلومات أخرى؟، هذا أمر تكشف عنه الأيام المقبلة".