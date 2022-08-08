الإثنين 08 أغسطس 2022
توقيت مصر 09:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. مطعم إثيوبي يقدم اللحوم النيئة ورد فعل مواطن سعودي عندما تناولها

أحمد موسى ساخرًا من عمرو أديب: كان بيقعد يتنطط

مصطفى فتحي يرفض الانضمام لمعسكر فريقه للانتقال للأهلي وظهور عقبة جديدة

محامي «مبارك» ينسحب من الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

حورية فرغلي تعلن تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف: هيّ السبب

مستشار الرئيس: فرعون لم يكن مصريًا.. المصري لا يصل لهذه الدرجة من البعد عن الله

خناقة على شاب.. فتاة البحيرة تقتل صديقتها بطريقة بشعة

النصر السعودي يفضح محمد أبوجبل: كذب علينا وحصل على هذا المبلغ

بالأسماء.. 9 صفقات نارية للأهلي في الموسم الجديد

إجهاض طفلة عمرها 10 سنوات بعد تعرضها للاغتصاب

ADS
 

أحمد موسى ساخرًا من عمرو أديب: كان بيقعد يتنطط

OPTEIW
موسى
Native
Teads
الإثنين، 08-08-2022 08:53 ص

روى الإعلامي أحمد موسى عن ذكرياته مع الإعلامي عمرو أديب، وعن العلاقة الجيدة بينهما رغم اختلاف الانتماء وتفوق الأهلي المستمر على الزمالك مشيرا إلى أن التعصب غير مقبول.

وداعب موسى عمرو أديب ضاحكا “الحمد لله إننا مش مع بعض دلوقتي الأهلي كان بياخد كل البطولات وعمرو كان بيقعد بيتنطط ” موجها التحية لزميله عمرو أديب مؤكدا أن الدوري المصري ليس في الملعب ولكنه في الزمالك وعلينا أن نبارك له.

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحدث بالأمس لمدة 60 دقيقة بكل أدب ولياقة وهدوء، ولم يذكر أي أسماء.

وأوضح أنه لا يمكن المزايدة على الأهلي أو الخطيب الذي أكد أن الأهلي يحصل على حقه بالقانون فهو يتحلى بالأدب والأخلاقيات العالية “ميخرجش منه العيب”.

وأشار أحمد موسى إلى أن الخطيب لا يحتاج للدفاع عنه ولا تفسير كلامه ومن يروجون الشائعات بأنه ضد الدولة أمر يدعو للضحك فالخطيب نفسه قال إن مصر فوق الأهلي.
 

إقرأ ايضا

520

محامي «مبارك» ينسحب من الدفاع عن قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

07-08-22-691358547

حورية فرغلي تعلن تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف: هيّ السبب

201812070755465546

مستشار الرئيس: فرعون لم يكن مصريًا.. المصري لا يصل لهذه الدرجة من البعد عن الله

أخبار متعلقة

62e0cc9b42360445c76f9a1e

أول ظهور لنجم الأهلي في الدوحة بعد الانضمام لفريق قطر

large

‏صدور 10 أحكام قضائية ضد مرتضى منصور

Capture

فريد الديب: لن أترافع عن محمد عادل وسأقوم بهذا الأمر فقط

177900Image1-1180x677_d

أحمد موسى: تحدثت مع فريد الديب حول حكم إعدام محمد عادل وفجر لي المفاجأة

200481

عمرو أديب يعلن التقاعد واعتزال الإعلام: أخري هذا الموعد

T165860984411c36d3a29f2c43373dbdb9c9f45a4afimage.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

علاء مبارك يدافع عن سيد عبدالحفيظ ويسخر من عمرو أديب: هنا سأسكت قليلًا