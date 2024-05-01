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فضيحة في مدينة نصر.. يعاشر شقيقته حتى أنجبت سفاحاً

فضيحة في مدينة نصر.. يعاشر شقيقته حتى أنجبت سفاحاً

الأربعاء، 01-05-2024 01:04 م


ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب وشقيقته لاتهامهما بالتخلص من طفلهما إثر علاقة محرمة بينهما.

تلقى قسم ثالث مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد العثور على طفل حديث الولادة مُلقى أمام إحدى دور رعاية الأيتام بدائرة القسم ويعاني من حالة صحية متدهورة، بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة.

على الفور أمر العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع الشرق، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بمحل العثور على الطفل، تم التوصل إلى هوية المتهمين بإلقائه، وبتتبع خط سيرهما تم ضبطهما.

وكشفت التحقيقات في الواقعة عن تفاصيل مروعة، حيث تبين أن الطفل جاء نتيجة علاقة مُحرمة بين عاطل وشقيقته -يقيمان بعقار سكني واحد- حيث استغل المتهم غياب الأب والأم لدواعي السفر للعمل، وعاشر شقيقته معاشرة الأزواج عدة مرات حتى فؤجئ بحملها؛ فانتظرا حتى تنجب الطفل وألقياه في الشارع خشية افتضاح أمرهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء إبراهيم مليك نائب مدير الأمن لقطاع الشرق للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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