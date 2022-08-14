الإثنين 15 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ضابط شرطة ينشر فيديو وهو يعذب زوجته في لبنان

تعليق صادم من مرتضى منصور على اشتباك مشجع زملكاوي مع ياسر إبراهيم في الشارع

الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

«كيرة والجن» يحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.. كم حصد؟

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن قائد القوات الجوية

نجيب ساويرس بتعليق غريب وصادم على حريق الكنيسة.. وعمرو أديب: تقصد أيه؟

تهز المنصورة.. تعثر على زوجها ميتًا بجوار الخادمة بملابسه الداخلية

شاهد.. نفوق الأبقار والأسماك في أسوأ موجة جفاف تضرب أوروبا

هل تتذكرون الفنان نعيم عيسى؟.. شاهدوا كيف أصبح الآن: محدش بيسأل عني

ADS
 

الأزهر يعلن عن مساعدات مادية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة (تفاصيل)

618950ff4c59b750bf7d5032
شيخ الأزهر
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 02:14 م
زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، مصابي حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، والذين تم نقلهم لمستشفيي العجوزة وإمبابة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فور وقوع الحادث بتكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر بالوجود في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقررت صرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها، إضافة إلى تقديم أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف ٥٠ ألف جنيه أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.

وكان حريق قد اندلع، الأحد، في كنيسة "أبوسيفين" في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 45، وفق لمصادر أمنية لوكالة رويترز.


وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها. وقال عبر صفحته على "فيسبوك" إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف "وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".


وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.
 

إقرأ ايضا

Capture

صدمة.. ضابط شرطة ينشر فيديو وهو يعذب زوجته في لبنان

image_750x_62f99aa153df1

الفيديو المتسبب في اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي

Capture

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

أخبار متعلقة

196-141120-fire-abu-sefein-church-egypt-pictures_700x400

مصرع 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة إمبابة.. والرئيس يُعلق