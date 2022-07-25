الإثنين 25 يوليه 2022
توقيت مصر 21:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يقفز لأعلى سعر أمام الجنيه منذ 6 سنوات

وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية

عمرو أديب يعلن التقاعد واعتزال الإعلام: أخري هذا الموعد

اشتهرت بالتعري.. مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي (صور)

40 عامًا من الوفاء.. رجل أعمال سعودي وأبنائه يودعون عاملًا مصريًا بتقبيل يده (فيديو)

جيش دولة عربية يتحرك بعد اختطاف رجل أعمال سعودي على أراضيه

لماذا تضمن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف اسم أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر؟

الزمالك 40% والأهلي 30%.. من الأقرب للفوز بالدوري؟

فريق مصري.. شوبير: أبوجبل تنازل عن 2 مليون جنيه للانضمام لهذا النادي

المحكمة: قاتل نيرة أشرف كان أمامه فرصة وحيدة لإنقاذ نفسه من الإعدام

ADS
 

عمرو أديب يعلن التقاعد واعتزال الإعلام: أخري هذا الموعد

200481
عمرو اديب
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 01:17 م
استنكر الإعلامي عمرو أديب عدم منح بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة فرصة اختبار للشباب.
وقال: «التليفزيون خبرات كبيرة أوي.. ده أنا لغاية دلوقتي بغلط وبتلخبط ولحد دلوقتي بعمل مشاكل أنا مش عبقري أوي، باقيلي سنة بالكتير وأبطل إعلام، ده لو كملتها كمان».
وكشف «أديب» خلال برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة «ام بي سي مصر»، أنه بدأ حياته المهنية صحفيا إلى أن جاءته فرصة للعمل في قناة أوربت وكانت إعجوبة وقتها.
وقال، إنه كان يعتقد أنه سيعمل معدا، ولكنه فوجىء أنه سيعمل مذيعا، وذهب لمدينة الإنتاج الإعلامي مضيفا: «عمري ما وقفت أمام كاميرا في حياتي ولا اتكلمت في ميكرفون ولا اعرف بيتكلموا ازاي، وكان حينها المذيعيين يتكلموا باللغة العربية مش بالعامية زيى كده دلوقتي، ومكنش في مذيع تخين وأصلع، كان لازم المذيع يكون جان».
ونعى الإعلامي عمرو أديب خلال البرنامج، المخرج السعودي عبدالله باجسير الذي وافته المنية أمس، قائلا إن باجسير أول مخرج عمل معه، وهو من احتضنه، وعلمه، وله فضل كبير عليه، معلقا: «طلعت قماش بفضل المخرج عبدالله باجسير، وكان يقولي بص للكاميرا ولحد دلوقتي مش بيبص للكاميرا، أقوله مبعرفش، فكان يسبني على راحتي ويقولي خلاص متبصش قول اللي كاتبه».
ولفت إلى أن إدارة «أوربت» أصرت على استمراره في العمل حتى تحول من تقديم برنامج أسبوعي، إلى تقديم برنامج يومي، مدينًا بالفضل إلى المخرج السعودي الراحل عبدالله باجسير.
وتابع: «علمني وسابني على راحتي، قال لهم يا جماعة الخير هذا الولد هو كده سيبوه محدش يضايقه، أعزي عائلته ومن يعرفهم وكل التلاميذ، أنا أحد تلاميذه وفضله على راسي العمر كله».
 

إقرأ ايضا

1830507_0

وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية

من-هي-دانه-العتيبي-ويكيبيديا

اشتهرت بالتعري.. مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي (صور)

image

40 عامًا من الوفاء.. رجل أعمال سعودي وأبنائه يودعون عاملًا مصريًا بتقبيل يده (فيديو)

أخبار متعلقة

T165860984411c36d3a29f2c43373dbdb9c9f45a4afimage.jpg&w=1200&h=675&q=95&img

علاء مبارك يدافع عن سيد عبدالحفيظ ويسخر من عمرو أديب: هنا سأسكت قليلًا

4-145

المحكمة تصدر قرارها في «تحرش» إعلامي شهير بـ رانيا يوسف