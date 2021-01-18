حلوى على شكل أعضاء تناسلية.. فضيحة داخل نادٍ شهير (صور)

الإثنين، 18-01-2021
02:18 م
المصريون
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، على وقع
انتشار صور خادشة للحياء، لمجموعة من السيدات يحتفلن داخل أحد الأندية الشهيرة
بمنطقة الزمالك
، بتناول حلويات على شكل أعضاء تناسلية
.
من جانبها قررت وزارة الشباب
والرياضة، تشكيل لجنة قانونية
للتحقيق واتخاذ القرارات المناسبة في شأن واقعة انتشار بعض الصور الخادشة للحياء خلال
احتفال بعض أعضاء أحد الأندية الرياضية والتي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماع.
وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى مقر الناد
ى إلى مقر الناد
ى
وبدأت بالفعل في إجراءات التحقيق في كافة الملابسات الخاصة بالواقعة ومن ثم اتخاذ القرارات
الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.
وكانت الوزارة قد رصدت بعض الصور تم تداولها على بعض وسائل
التواصل الاجتماعي تضمنت صوراً خادشة للحياء خلال احتفال أقامه بعض أعضاء أحد الأندية
الرياضية.
بدأت الأزمة باحتفال
مجموعة من السيدات بعيد ميلاد إحداهن بحلوى
على شكل أعضاء تناسلية
، قبل أن يتم تداول
الصور بشكل واسع بين أعضاء الناد
ي الشهير، وكذا على مجموعات خاصة بأعضائه، قبل أن تنتشر
على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار الأمر غضبًا بين عدد كبير من الأعضاء وسط تكهنات بصدور
قرار رسمي من إدارة الناد
ي خلال الساعات المقبلة بشأن الأزمة.