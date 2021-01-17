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أحمد عيد عبد الملك يهاجم لاعبا شهيرا بعد انتقاده للزمالك: معندكش شخصية

أحمد عيد عبد الملك
أحمد عيد عبد الملك يهاجم لاعبا شهيرا بعد انتقاده للزمالك: معندكش شخصية
 
الأحد، 17-01-2021 08:59 ص المصريون
شن أحمد عيد عبد الملك - نجم الزمالك الأسبق - هجوما شرسا على لاعب سابق بالزمالك دون أن يذكر اسمه.

وقال عبد الملك في تغريدة: اي لعيب يلعب في نادي كبير ويمشي وبعدين يقعد يشتكي ويقولك انا كنت استحق اقعد والكلام ده يبقي العيب فيه انه معملش لنفسه شخصية جوة الفرقة ودي اهم من الموهبة نفسها وكمان لازم يبص علي ارقامه وهو عمل ايه في الفترة الي قعدها وخصوصاً اما يبقي في ٦ سنين لعب في ٦ اندية وهو ٢٦ او ٢٧ سنة.

وكان أحمد سمير - لاعب الزمالك السابق - قال في تصريحات تلفزيونية إنه لم يحصل على فرصة مع الزمالك.
 

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