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بعد طلاقها..فيديو مخل لـ سعاد بنت جابر مع صديقتها داخل سيارة يهز السعودية

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الثلاثاء، 05-10-2021 02:08 م

تصدر هاشتاج السعودية "سعاد بنت جابر" قائمة الترند على "تويتر" في المملكة، بعد نشر نجمة مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الخطأ فيديو "خادش للحياء" يجمعها بصديقتها.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو، وأرفقوه بتعليقات لاموا فيها سعاد على مثل تلك الكلمات الصادرة عنها، وأكدوا على أنهم لا يصدقون أن الفيديو قديم ونشر عن طريق الخطأ.
وكانت سعاد قد انفصلت عن زوجها نادر النادر مؤخرا، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة نفى فيه أن السبب في الطلاق هو عدم الإنجاب، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لا نفعل وتجاوز في حقنا وكفى بالله شهيدا. اللهم أنت حسبي فيمن ظلمني وأذاني وخذلني وأبكاني".
وظهرت سعاد في الفيديو المتداول والذي نشر على حسابها بسناب، برفقة صديقاتها داخل سيارة فيما يقمن بتبادل ألفاظ خادشة للحياء.
من جانبها ظهرت سعاد في فيديو آخر بررت خلاله نشر المقطع الخادش، مشيرة إلى أنها لم تنشره قائلاً :  أنا ما نزلته، المقطع قديم هو متقصد ينزله، مثل مقطع الاعتذار نفس الشيء بالضرب والإجبار، وترى هو بصمني على أوراق إني ما اشتكيه ولا أضره ولا شيء، بس أنت اللي تسويه ما تخاف الله فيه.

 

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