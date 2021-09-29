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الكويت.. ضبط ستيني متلبسًا أثناء ممارسة الرذيلة مع فتاة داخل سيارته

موظف
ا
Native
الأربعاء، 29-09-2021 03:12 م

تمكنت قوات الأمن في الكويت من ضبط رجل ستيني أثناء ممارسة الرذيلة مع فتاة ثلاثينية داخل سيارةه في أحد الشوارع العامة.
وحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد أمر وكيل النائب العام بإحالة وافدة هندية في العقد الثالث ومواطنها الهندي في العقد السادس، إلى السجن المركزي بعد التحقيق معهما وإقرارهما بإقامة علاقة محرمة، واعترفت الوافدة بأن الستيني أعطاها مقابلا ماليا لهذه العلاقة.
وكانت الوافدة ومواطنها قد ضبطا متلبسين وعاريين تماما داخل مركبة، وسجلت بحقهما قضية حملت رقم 545/2021 بتصنيف جنح. وكان بلاغ قد ورد إلى عمليات الداخلية في الساعة الثامنة والنصف مساء بوجود رجل وامرأة عاريين تماما داخل مركبة وفي وضع فاضح دخل ساحة مظلمة.
وأضاف المصدر- حسب الصحيفة-: على الفور توجهت دورية أمن إلى موقع البلاغ، وما إن شاهد الوافدان فلاشر «الداخلية» وسمعا الصافرة حتى هرولت الوافدة وركضت في الشارع العام شبه عارية وسترت جسدها بوضع فوطة، إلا أن رجال الأمن أمسكوا بها، فيما تم ضبط الستيني عاريا تماما هو الآخر، وتبين أن المرأة هندية من مواليد 1994 والوافد هندي من مواليد 1961.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن أن الوافدة متزوجة في موطنها وكذلك الوافد الستيني وانه تعرف عليها في أحد مراكز التسوق ورافقته نظير علاقة بمبلغ مالي، حيث حدث الاتفاق داخل مركز التسوق وخرجت بصحبته لإقامة العلاقة، وعليه تمت إحالتهما إلى النيابة، وبعد التحقيق أحيلا الى السجن المركزي على ذمة قضية مواقعة.
 

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