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طليق موديل روز يفتح النار عليها: شوهتي سمعة السعوديين

مودل-روز-في-تحدي-الرقص-الشرقي
مودل روز
Native
الإثنين، 27-09-2021 03:07 م

شن رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، هجومًا حادًا على طليقته عارضة الأزياء المعروفة باسم "مودل روز"، متهمًا إياها بتشويه سمعة السعوديين.
وقال في فيدية نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "محمد غير ومقامه مرفوع فوق ما حصلتي تبغينه عندي حاولتي تسوين زوبعة وما نفع معاك.. أنا ساكت بمزاجي مو عشان شي.. بس كل مرة يصير شيء تروحين ترسلين فلانة وعلانة من السوشال ميديا علشان تسوين شوشرة.. حبيبتي اليوم إنتهى الموضوع عيشي حياتك وكفاية قرف والله عيب يعني صراحة شوهتي سمعة السعوديين بهذه الحركة".
وكانت روز قد نشرت مؤخراً صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين بجمالها وإطلالتها المميزة. وارتدت مودل روز فستاناً باللون الأسود مكشوفاً عند منطقة البطن، وكذلك يظهر الساق من جهة واحدة، ونسقت معه حذاء باللون الأسود زاد الإطلالة أنوثة.
ودائمًا ما تحظى مودل روز على هجوم عدد كبير من متابعيها بسبب إطلالتها الجريئة وملابسها المثيرة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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