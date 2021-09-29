رهف القنون تصدم الجميع بفيديو«مخل» مع فتاة أخرى داخل سيارة

الأربعاء، 29-09-2021
12:18 ص
تخطت الشابة السعودية الهاربة رهف القنون
اللاجئة في
كندا، كل الخطوط الحمراء وواصلت إثارة الجدل، بتوثيق لحظات حميمية مع فتاة أخرى
داخل السيارة
.
الناشطة السعودية
رهف القنون
، صدمت المتابعين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي بنشرها
فيديو قصير وهي تقبل صديقتها او حبيبتها بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة
.
وصدم المتابعون من هذه الجرأة التي تتمتع بها رهف خصوصا انها
سبق ودخلت في علاقة مع شاب وانجبت منه ابنتها الوحيدة.
وشن النشطاء هجوما حادًا عليها متبرئين منها، مؤكدين
أنها لا تمت بصلة للمجتمع السعودي المحافظ، وأن أسباب هروبها من عائلتها ظهرت
للجميع حيث كانت تبحث عن الحياة الصاخبة والعلاقات الجنسية الغير مقيدة، فيما
وصفها البعض بأنها مريضة نفسيًا.