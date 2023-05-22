الثلاثاء 23 مايو 2023
توقيت مصر 04:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان على سخرية خالد سرحان منه

أمام والدتها.. خطف فتاة مطلقة واغتصابها بشكل جماعي ليلة كاملة

الشرطة تعتقل 15 كلبًا نهشوا شابًا حتى الموت

بعد هبوطه في السوق السوداء.. تعرف على سعر الدولار في البنوك

متى يؤدي شرب الماء إلى الوفاة؟.. حسام موافي يُحذر من حالة خطيرة

3 أشقاء دفنوا أحياء.. ماذا حدث في قرية قرقشندة بالقليوبية؟

يفعل العجائب.. ماذا يحدث لعظامك عند شرب كوب واحد من الشاي يوميًا؟

سعودي اختلى بخطيبته قبل الزفاف وبعد أن حملت منه كانت الصدمة

شاهد.. أغرب ما فعلته منتقبة سعودية فرحًا بهطول المطر في الشارع

"عامل حرقان".. تعليق نجم الزمالك على صورة شيكابالا بتيشيرت صن داونز

بالصور.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان على سخرية خالد سرحان منه

Capture
سرحان ورمصان
الإثنين، 22-05-2023 09:33 ص

 

رد الفنان محمد رمضان على سخرية الفنان خالد سرحان من صورته بجانب الدولارات في إحدى الطائرات، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل وجعلته يتعرض لموجة من الهجوم والانتقادات.

 

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره، بصور له يرد فيها على سخرية خالد سرحان منه، بعد صور الدولارات، إذ مازح الأخير بتلك الصور، من خلال تركيبه صورة خالد بجانب في الطائرة بدلا من الدولارات.

 

كما أعاد خالد سرحان نشر الصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: أدفع لك ولا اشتريت الميكروباص؟!.

وفي السياق نفسه، كان محمد رمضان أثار حالة كبيرة من الجدل، بعد نشره صورًا خلال إحدى رحلاته بجانب عدد من الدولارات، وهو ما أثار غضب الجمهور، وانتقده عدد كبير من المشاهير، والشخصيات العامة، أبرزهم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، حيث كتب منشورًا، عبر حسابه الخاص بـ فيس بوك قال فيه: يا ريت بالدولارات دي اللي واضح أنك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام.

ولكن الفنان محمد رمضان رد على هذا المنشور، وطلب من الطبيب التواصل معه، وقال الدكتور جمال شعبان: محمد رمضان تواصل معي، بعدما تحدثت عنه في منشور على حسابي الشخصي عبر فيس بوك، وقالي أنت انتقدتني انتقاد بناء ومافيهوش تجريح.




إقرأ ايضا

15-1-2022_14_42_57_GomhuriaOnline_11642250577

أمام والدتها.. خطف فتاة مطلقة واغتصابها بشكل جماعي ليلة كاملة

2018-11-0810_16_08.029966-boire

متى يؤدي شرب الماء إلى الوفاة؟.. حسام موافي يُحذر من حالة خطيرة

2023_5_21_22_15_17_953

3 أشقاء دفنوا أحياء.. ماذا حدث في قرية قرقشندة بالقليوبية؟

أخبار متعلقة

download

نائبة برلمانية تكشف مفاجأة صادمة عن أجر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

2023_5_20_12_47_22_714

جمال شعبان يعلق على صورة دولارات محمد رمضان.. والفنان: ابعتلي رقمك خاص

2023_5_20_12_47_22_714

أول رد فعل من محمد رمضان بعد انتقاد صوره مع الدولارات

ج

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

geeNv8rm

هالة صدقي: محمد رمضان ممثل من طراز رفيع

download (19)

محمود حميدة: مش هشتغل مع محمد رمضان تاني....تفاصيل