غادة إبراهيم: أنا أجمل من نانسي عجرم ومنى زكي شبهي

السبت، 11-05-2024
03:45 م
نسمه عبد الوهاب
حلت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج "قعدة ستات" من تقديم مروة صبري عبر قناة "اليوم" وأجابت على سؤال حول جميلات السينما المصرية في رأيها.
وقالت غادة إبراهيم: "أنا من الجميلات، ودا ثقة في النفس مش غرور، وأنا بشوف أن الجاذبية أهم من الجمال، الجمال ممكن يختلف عليه الناس لكن الجاذبية أبقى، لو أنا جذابة هعجب معظم الناس لكن لو أنا جميلة بس هعجب جزء من الناس، ومش بحب يتقال عليا جميلة يتقال عليا جذابة وروحها حلوة وكاريزماتك".
وتابعت غادة إبراهيم: "بحب شكل منى زكي
وهي بتشبهني، حتى أختي مرة جاية من المطار وكان في إعلان لمنى زكي
على الكوبري لقيتها بتقولي مبروك الإعلان قلتلها مش أنا دي منى، نظرة العين شبه بعض، جزء عينينا شبه بعض".