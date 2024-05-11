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فتح الباب أمام العروض السعودية لصفقة صلاح

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صلاح
السبت، 11-05-2024 10:16 ص نسمه عبد الوهاب
يلقي وصول المدرب الهولندي آرني سلوت لتولي قيادة ليفربول في صيف 2024 بظلاله على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع النادي.
ووفقًا لتقرير لصحيفة 'ليفربول إيكو'، فإن حالة من عدم اليقين تحيط بمستقبل صلاح، إلى جانب زميليه فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد، طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقودهم.

ويشير التقرير إلى أنّه في حال تأكد عدم رغبة صلاح في التوقيع على عقد جديد، فقد يكون من المنطقي لليفربول بيعه خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ويزداد احتمال رحيل صلاح في حال استمر اهتمام الأندية السعودية بتقديم عروض مالية ضخمة لضمّه.
ويطرح التقرير سيناريو آخر، وهو رغبة صلاح في الاستمرار مع ليفربول تحت قيادة سلوت، مع ثقة إدارة النادي بقدرته على الحفاظ على مستواه المرتفع خلال الموسمين المقبلين.
وفي هذه الحالة، قد يكون لويس دياز هو اللاعب المرشح للبيع من أجل تمويل أي صفقات جديدة يرغب المدرب الجديد في إبرامها.
وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، في يناير الماضي رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، قبل موعد انتهاء عقده في صيف 2026، بعد 9 سنوات قضاها مع الريدز.

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