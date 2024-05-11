سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024

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انخفض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-5-2024 بمنتصف تعاملات الصاغة، حيث تراجع عيار 21 الآن بنحو 10 جنيهات، كما انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18 بسوق الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم السبت بالصاغة

ارتفاع عالمي وانخفاض محلي.. سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 وعيار 21 الآن بالصاغة



سجل متوسط سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024 بمنتصف تعاملات الصاغة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

3588.6 جنيه للبيع

3565.7 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3140 جنيهًا للبيع

3120 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

2691.4 جنيه للبيع

2674.3 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2099.3 جنيهات للبيع

2085.9 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

25120 جنيه للبيع

24960 جنيهًا للشراء





