انخفض سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-5-2024 بمنتصف تعاملات الصاغة، حيث تراجع عيار 21 الآن بنحو 10 جنيهات، كما انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24، وسعر جرام الذهب عيار 18 بسوق الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.
سعر الذهب اليوم السبت بالصاغة
ارتفاع عالمي وانخفاض محلي.. سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 وعيار 21 الآن بالصاغة
سجل متوسط سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024 بمنتصف تعاملات الصاغة، على النحو التالي:
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24
3588.6 جنيه للبيع
3565.7 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 21
3140 جنيهًا للبيع
3120 جنيهًا للشراء
سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت
2691.4 جنيه للبيع
2674.3 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار 14
2099.3 جنيهات للبيع
2085.9 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
25120 جنيه للبيع
24960 جنيهًا للشراء