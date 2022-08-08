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44 شهيدًا.. مصر تنجح في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

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غزة
Native
Teads
الإثنين، 08-08-2022 10:08 ص
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ، بينهم 15 طفلا، و4 سيدات، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة المصابين إلى 360 شخصا.
وكان قطاع غزة قد تعرض منذ عصر يوم الجمعة الماضي إلى هجوم متواصل من قبل جيش الاحتلال، حيث شنت الطائرات الحربية العديد من الغارات الجوية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وإلحاق خسائر مادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

في حين أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها قصفت العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية.

وبوساطة مصرية، دخل الطرفان في هدنة مساء أمس الأحد، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن وقف إطلاق النار سرى ليلة أمس عند الساعة 23:30، معربا عن شكره لمصر على جهودها التي أوصلت إلى هذه النتيجة.

كما أعربت حركة "الجهاد الإسلامي" عن ترحيبها بالجهود والإعلان المصري، مؤكدة انضمامها لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 11.30 من مساء أمس الأحد، مع التأكيد على "حق الرد على أي عدوان صهيوني".
 

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