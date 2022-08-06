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شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة

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تيسير الجعبري
Native
Teads
السبت، 06-08-2022 10:40 ص
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارات جوية طالت قطاع غزة، ، فقتلت 7 أشخاص بينهم ناشط بارز، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

كما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، فيديو لاستهداف المكان السكني، حيث كان يوجد الجعبري.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الضربات الجوية الإسرائيلية بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، كما أصيب 40 شخصا على الأقل.

وأكدت حركة الجهاد أن القيادي في غزة، تيسير الجعبري، كان من بين القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف حركة الجهاد الإسلامي في عملية أطلق عليها اسم "الفجر".
 

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