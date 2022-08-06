شاهد لحظة اغتيال الاحتلال تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد بغزة

السبت، 06-08-2022
10:40 ص
شن جيش الاحتلال
الإسرائيلي، أمس الجمعة، غارات جوية طالت قطاع غزة
، ، فقتلت 7 أشخاص بينهم ناشط بارز، وفقا لمسؤولين فلسطين
يين.
كما أكد متحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيلي، اغتيال تيسير الجعبري
، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد
بغزة
.
ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، فيديو لاستهداف المكان السكني، حيث كان يوجد الجعبري.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطين
ية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الضربات الجوية الإسرائيلية بينهم طفلة عمرها 5 سنوات، كما أصيب 40 شخصا على الأقل.
وأكدت حركة الجهاد
أن القيادي في غزة
، تيسير الجعبري
، كان من بين القتلى.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف حركة الجهاد
الإسلامي في عملية أطلق عليها اسم "الفجر".