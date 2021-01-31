وزارة الصحة السعودية تحذر من أمر خطير يهدد العالم

الأحد، 31-01-2021
06:19 م
الطيب حسين
حذرت وزارة الصحة السعودية
اليوم الأحد، من مرور العالم بحالة نشطة لفيروس كورونا
خلال المرحلة الراهنة.
وقالت الصحة إن كثيرًا من دول العالم سجلت الكثير من الإصابات، مشددة على أنه من المهم جدًا أن "نكون أكثر حذرًا والتزامًا".
وذكرت أن "الحصول على اللقاح لا يعني عدم الاستمرار بالالتزام بالاحترازات".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368074 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 274 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359573 حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6375 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2126 والحالات الحرجة 362 حالة.