الأربعاء، 13-01-2021
06:38 م
الطيب حسين
أطلقت منظمة الصحة العالمية
تحذيرًا خطيرًا حول مواجهة فيروسو كورونا
المستجد.
وحذرت المنظمة الأممية من أن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة فيروس كورونا
قد يكون أصعب مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار المرض.
وشهدت افترة الماضية ظهور سلالة جديدة من كورونا
أشد فتكًا من سابقتها.
كما ارتفع عدد الوفيات في أكثر من دولة، وأصاب الفيروس نجومًا ومشاهير.
وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية
، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن "الدخول إلى السنة الثانية من جائحة عدوى فيروس كورونا
"قد يكون أصعب" مما كان عليه الوضع سابقا "نظرا لبعض ديناميكيات انتقال المرض".
من جانبها، أكدت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية
، ماريا فان كيرخوف، خلال المؤتمر الصحفي، أن "بعض الدول ستشهد بعد انتهاء فترة الأعياد تدهورا كبيرا للأوضاع قبل أن يبدأ تحسنها".