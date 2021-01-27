الأربعاء، 27-01-2021
01:09 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق لمتوسط لمنظمة الصحة
العالمية من أن العالم يقترب من المرحلة القاتمة في مواجهة جائحة فيروس "
كورونا
" المستجد .
و أشار إلي أن القدرات الإقليمية تستنفد لأقصى حد، خاصة مع مرور الإقليم
بـ 9 أزمات إنسانية واسعة النطاق، منها على سبيل المثال انفجار مرفأ بيروت وسيول السودان
، مؤكدا عام 2020 أتاح لنا فرصا لإحداث تحول في أسلوب عملنا، وزيادة عدد المختبرات
لإجراء تحاليل PCRلكورونا
من 20 مختبرا إلى أكثر من 450 مختبرا بنهاية العام وهذا إنجاز
رائع، كما تعززت قدرات وحدات الرعاية الحرجة وممارسات مكافحة العدوى للوقاية والمكافحة
على الصعيد الوطني وغير الوطني"، حسبما نشرت " مصراوي " .