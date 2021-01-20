الأربعاء، 20-01-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
مساء أمس و فور وصوله إلي واشنطن
بالمشاركة في حفل صغير من أجل ذكري رحيل 400 ألف أمريكي بسبب فيروس "
كورونا
" المستجد .
و تم إقامة الحفل أسفل نصب إبراهام لنكولن التذكاري عشية تولي الرئيس
السادس و الأربعين للولايات المتحدة السلطة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز "
.
و قال بايدن
للشعب الأمريكي في تصريحاته :" أنه من أجل الشفاء يجب أن نتذكر.. من الصعب أحيانا أن نتذكر لكن هذه هي الطريقة
التي نشفي بها ، مضيفا لهذا السبب نحن هنا اليوم " .
و أضيئت خلف بايدن
وحول بركة الماء الضخمة الواقعة أسفل النصب من ساحة
" ناشونال مول" 400 شمعة لذكري الأمريكيين الـ 400 ألف الذين راحوا ضحية
الفيروس .