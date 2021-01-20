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خطوة غير متوقعة من "بايدن" فور وصوله واشنطن

بايدن
بايدن
 
الأربعاء، 20-01-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
قام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مساء أمس و فور وصوله إلي واشنطن بالمشاركة في حفل صغير من أجل ذكري رحيل 400 ألف أمريكي بسبب فيروس " كورونا" المستجد .
و تم إقامة الحفل أسفل نصب إبراهام لنكولن التذكاري عشية تولي الرئيس السادس و الأربعين للولايات المتحدة السلطة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و قال بايدن للشعب الأمريكي في تصريحاته :"  أنه من أجل الشفاء يجب أن نتذكر..  من الصعب أحيانا أن نتذكر لكن هذه هي الطريقة التي نشفي بها ، مضيفا لهذا السبب نحن هنا اليوم " .
و أضيئت خلف بايدن وحول بركة الماء الضخمة الواقعة أسفل النصب من ساحة " ناشونال مول" 400 شمعة لذكري الأمريكيين الـ 400 ألف الذين راحوا ضحية الفيروس .
 

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