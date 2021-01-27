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ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإيطاليا

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ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإيطاليا
 
الأربعاء، 27-01-2021 08:31 م
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15204 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، في ارتفاع حاد لهذا المؤشر، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.


وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15204 حالات، ليصل العدد العام إلى مستوى 2501147.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا يوم 22 يناير 13633 حالة، وفي 23 يناير 13331، وفي 24 يناير 11629، وفي 25 يناير 8562، وفي 26 يناير 10593.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 467 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 86889 حالة.

 

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