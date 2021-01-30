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5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 30-01-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الألمانية حظرها لـ 5 دول من الدخول عبر البر والبحر و الجو لغالبية الأشخاص ، حيث أن تلك الدول تشهد تفشي واسع لفيروس " كورونا" المتحور .
و من المتوقع أن يستمر الإجراء حتى 17 فبراير و الدول هي المملكة المتحدة و أيرلندا والبرتغال وجنوب أفريقيا ،ـ كحماية لسكان ألمانيا ، حسب بيان وزارة الصحة .
في سياق متصل يسمح للألمان المقيمين في ألمانيا العودة إلي البلاد ، خاصة بعد حظر الدخول عبر الجو و الحافلات والقطارات ، وكذلك يستثني العاملين في المجال الصحي و وظائف أخري ضرورية .
 

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