ميركل تطلب الصفح من الشعب الألماني لهذا السبب

السبت، 27-03-2021
11:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اعتذرت المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل
إلي الشعب الألماني بعد قرارها فرض الإغلاق المشدد خلال
عطلة عيد الفصح
المقبلة .
و أشارت في تصريحات
صحفية إلي أن الخطأ يجب أن يسمي خطأ والأمر الأكثر أهمية يجب تصحيحه و إن كان
ممكنا في الوقت المناسب ، متابعة أعلن أن المقترح تسبب في مزيد من حالة عدم اليقين
.. أنا أعتذر بشدة ولذلك أسأل الصفح من كل المواطنين " ، حسبما نشرت "
سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن ميركل
أعلنت في وقت سابق قرار بفرض إغلاق مشدد في ألمانيا لمدة 5 أيام خلال عطلة عيد
الفصح بسبب تزايد الإصابات في البلاد في الفترة الأخيرة رغم حملات التلقيح .