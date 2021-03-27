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ميركل تطلب الصفح من الشعب الألماني لهذا السبب

ميركل
ميركل
 
السبت، 27-03-2021 11:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
اعتذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلي الشعب الألماني بعد قرارها فرض الإغلاق المشدد خلال عطلة عيد الفصح المقبلة .
و أشارت في تصريحات صحفية إلي أن الخطأ يجب أن يسمي خطأ والأمر الأكثر أهمية يجب تصحيحه و إن كان ممكنا في الوقت المناسب ، متابعة أعلن أن المقترح تسبب في مزيد من حالة عدم اليقين .. أنا أعتذر بشدة ولذلك أسأل الصفح من كل المواطنين " ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن ميركل أعلنت في وقت سابق قرار بفرض إغلاق مشدد في ألمانيا لمدة 5 أيام خلال عطلة عيد الفصح بسبب تزايد الإصابات في البلاد في الفترة الأخيرة رغم حملات التلقيح .   
 

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