الإثنين، 22-03-2021
10:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية صورة للرئيس العام لشئون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور
عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
، وهو يتناول الجرعة الأولي من لقاح فيروس "
كورونا
" المستجد بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة .
و أشاد السديس
أثناء
تلقيه اللقاح
بجهود المملكة العربية السعودية في توفير اللقاح
ات وحرصها علي أن
تكون مقدمة الدول الساعية إلي توفيره و تقديمه بالمجان لكل المواطنين و المقيمين ،
حسبما نشرت " صدي " .
و أشار الشيخ السديس
إلي أن إجراءات تلقي اللقاح
تتم بكل يسر
وسهولة في فترة زمنية وجيزة لافتا إلي دور التنظيم والعمل المتكامل والتطبيق التام
للإجراءات الاحترازية .