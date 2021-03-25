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بلد خليجي يفرض حظر تجول بسبب كورونا

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بلد خليجي يفرض حظر تجول بسبب كورونا
 
الخميس، 25-03-2021 05:23 م الطيب حسين
قررت سلطنة عمان فرض الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات اعتبارا من 28 مارس حتى 8 أبريل بهدف حصر تفشي فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس، إن السلطات ستفرض حظر تجول ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الثامن من أبريل في تشديد للقيود الرامية للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت عن بيان صادر عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا القول، إن "اللجنة العليا تقرر الإغلاق الليلي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 28 مارس حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل".
 

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