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أول تعليق من «الصحة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-03-2021 11:56 ص متابعات _ أمينة عبد العال
أصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحات عاجلة للدول بمواصلة استدام لقاح " أسترازينيكا " في حملات التطعيم ضد فيروس " كورونا " المستجد .
و قالت سمية سواميناتات ، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف :" لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا ، مضيفة إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح ، ومشيرة إلي أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بمرض كوفيد-19 " .
جدير بالذكر أن بعض الدول علقت علي استخدام هذا اللقاح بسبب تعرّض أشخاص تلقّوه لتجلطات دموية.
 

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