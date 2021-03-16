أول تعليق من «الصحة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

الثلاثاء، 16-03-2021
11:56 ص
متابعات _ أمينة عبد العال
أصدرت منظمة الصحة
العالمية تصريحات عاجلة للدول بمواصلة استدام لقاح " أسترازينيكا " في
حملات التطعيم ضد فيروس " كورونا
" المستجد .
و قالت سمية
سواميناتات ، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية
في مؤتمر صحفي في جنيف :" لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت
الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا ، مضيفة إلى حد الآن، لم نجد
رابطا بين هذه الأحداث واللقاح
، ومشيرة إلي أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر
من المخاطر المرتبطة بمرض كوفيد-19 " .
جدير
بالذكر أن بعض الدول علقت علي استخدام هذا اللقاح
بسبب تعرّض أشخاص تلقّوه لتجلطات
دموية.