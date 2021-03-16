إغلاق 8 مساجد في مناطق مختلفة في السعودية لهذا السبب

الثلاثاء، 16-03-2021
04:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمرا بإغلاق 8 مساجد مؤقتا
في مناطق مختلفة بعد ثوبت حالات إصابات بفيروس " كورونا
" المستجد بين
المصابين ليصل إجمالي ما تم غغلاقه من المساجد خلال 37 يوم 294 مسجد .
في سياق متصل تم إعادة فتح 3 مساجد بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال
الجاهزية ، حسبما نشرت "صدي " .
و أشارت الوزارة إلي أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الباحة و مسجد
في كلا من مناطق مكة المكرمة و المدينة المنورة وتبوك و عسير و الحدود الشمالية .
ولفتت الوزارة إلي أن المساجد التي إعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض
و مسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم
والصيانة .