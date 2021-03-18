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"كورونا" يفتك ببلد عربي ويسجل به حصيلة وفيات قياسية

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"كورونا" يفتك ببلد عربي ويسجل به حصيلة وفيات قياسية
 
الخميس، 18-03-2021 07:26 م الطيب حسين
كشفت الحصيلة الرسمية الصادرة عن السلطات الأردنية بشأن وفيات كورونا اليوم عن أرقام قياسية.

وسجل الأردن اليوم الخميس 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 514,107 حالات، والوفيات إلى 5627 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 491، فيما غادرت 314 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4584 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 416,971 حالة.
 

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