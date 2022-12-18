من هو الأمير فهد بن تركي الذي أعلن الديوان الملكي السعودي وفاته؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس السبت، وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان: "انتقل إلى رحمة الله- تعالى- الأمير فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله، يوم الأحد الموافق 24 -5 - 1444 هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض".

وأضاف الديوان الملكي السعودي: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله

يعتبر الأمير فهد بن تركي بن عبدالله من الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية، ولد في الرياض عام 1959، عاش مع عائلته هو أبن الأمير تركي الثاني آل سعود، ويرجع اصل الأمير فهد بن تركي بن عبدالله إلي ال سعود وهي العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.

تزوج الأمير فهد بن تركي بن عبدالله من الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود، وانجب منها عدد من الأبناء.

عمل فهد بن تركي بن عبدالله قائدًا إلي القوات المشتركة في الآونة الأخيرة لمع أسم الأمير فهد بن تركي خصوصًا بعد الإعلان وفاته مساء السبت.

أعمال الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن سعود الكبير ال سعود

شارك الأمير فهد بن تركي بن عبدالله في الأعمال الحساسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك أدي إلي إستقرار أمن المملكة العربية السعودية.

تولي الأمير عدد من المناصب وهي:

1) ضابط وحدة متابعة

2) قائد الفصيل

3) مساعد قائد السريه

4) قائد السريه

5) ضابط عمليات

6) ضابط معلم

7) قائد جناح

8) قائد قوة

9) قائد الكتيبة

10) ركن عمليات

11) مساعد قائد

12) قائد وحدات

13) نائب قائد القوات البرية

سبب وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله آل سعود

اكتفى الديوان الملكي السعودي بالإعلان عن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، محددًا موعد الجنازة، لكنه لم يعلن عن تفاصيل أو سبب الوفاة.