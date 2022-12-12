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«صلوا في منازلكم».. سيول تجتاح مكة وجدة بعد تعليق الدراسة

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سيول جدة
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الإثنين، 12-12-2022 12:48 م

 

 

هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة وجدة، اليوم الاثنين، ما تسبب في جريان سيول في بعض المناطق، في وقت حذرت فيه السلطات السعودية من الخروج إلا للضرورة القصوى، وعلقت بعض الجهات التعليمية الدراسة.

 

وانتشر على موقع تويتر فيديو للسيول الناتجة عن الأمطار في منطقة الشرائع بمكة المكرمة.

 

وقال متحدث باسم الدفاع المدني السعودي: "نؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة".

 

وأعلنت جامعة الطائف عن "تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة، الاثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت".

 

كما تم الإعلان أيضا عن تعليق الدراسة، الاثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

 

وأكد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة أن "هناك إغلاق للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

 

وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: "حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

 

من جانبه أعلن الدفاع المدني السعودي أن "مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة" في أحد الطرقات، مؤكدا عدم تسجيل إصابات.

 

وفي شأن متصل، فإنه مع سيول شمال مكة، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يصلوا في بيوتهم، وأذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت "صلوا في رحالكم فجر الاثنين".

كما شهدت محافظة جدة أمطار وسيول، وذكرت أمانة جدة أن الفرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية باشرت أعمال سحب تجمعات المياه الناتجة عن الحالة المطرية.

كما أطلق مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، تنبيهًا للمواطنين قال فيه “حفاظاً على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار”.

كما تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

 

 

 

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