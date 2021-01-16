السبت 16 يناير 2021
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تحسم جدل عودة فتح سفارتها في قطر

الشرطة تلقي القبض على فنانة شهيرة خلال حفل خطوبتها على خليجي(صور)

ظهرت وهي تمارس الرذيلة.. فنانة شهيرة تصدم الجميع وتدافع عن «فتاة تطوان»

أهم المدونين في المملكة المتحدة في زيارة تعريفية لمصر

إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

حالتها حرجة.. فنانة شهيرة تستغيث لإنقاذ زميلتها الفنانة

مريم آل ثاني: لست شقيقة أمير قطر

تفاصيل غريبة.. سعودية تعثر على ابنتها المتوفاة بعد 20 عامًا في زفافها

السبب الحقيقي لحذف " اليوتيوب " أغنية محمد منير " فينك يا حبيبي "

رئيس الفلبين يوجه رسالة قاسية للنساء

ADS
 

قرارات جديدة لـ" ترامب" في يوم رحيله عن البيت الأبيض

ترامب
ترامب
 
السبت، 16-01-2021 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر مطلعة بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أجري تعديلا علي جدوله يوم تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن والمقرر لها الأربعاء المقبل 20 يناير .
و أشارت المصادر إلي أن ترامب يخطط لمغادرة البيت الأبيض صباح يوم الأربعاء وليس الثلاثاء كما كان مخطط له ، مؤكدة أنه لن يحضر حفل التنصيب حيث يستعد لإقامة مراسم وداع في قاعدة أندوز خارج واشنطن مقر الطائرة الرئاسية ، حسب تصريحاتهم لـ " رويترز ".
و أكدت المصادر أن الخطة من الممكن أن تتغير مجددا ولم يتم الإشارة ما إذا كان ترامب سيلقي كلمة الأربعاء أم لا ، مشيرين إلي أن ترامب سيتوجه بالطائرة الرئاسية إلي منتجع مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا ، حيث يكون هناك في موعد تنصيب بايدن .

 

إقرأ ايضا

مخدرات

ضبط مخدرات ثمنها 4.5 مليار جنية

إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب تثير ضجة علي مواقع التواصل بصورة أخيرة جريئة لها من البيت الأبيض

أمير قطر

مريم آل ثاني: لست شقيقة أمير قطر

أخبار متعلقة

بايدن

تنظيف البيت الأبيض بتكلفة خيالية ونقل بايدن إليه بطريقة سرية

ترامب

بالصور.. نقل صناديق "ترامب" من البيت الأبيض .. إلي أين ؟

ارشيفية

البنتاجون ينشر قواته تحسبا للعنف في مظاهرات "ترامب "

مجلس الشيوخ الامريكي

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي يرفض التصديق علي فوز " بايدن "

ترامب

القرار الأخير لـ" ترامب " في البيت الأبيض .. صادم

ترامب

قرار عاجل من " ترامب " ضد الجيش الصيني