الثلاثاء، 05-01-2021
09:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرح مسئول في وزارة
الدفاع الأمريكي أن عندة واشنطن
، مورييل باورز، طلب من البنتاجون
المساعدة في
تحريك وحدات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة و الأجهزة الأمنية الفيدرالية لمواجهة
التظاهرات المرتقبة غدا الأربعاء .
وكان الرئيس الأمريكي
المنتهية ولايته دونالد ترامب
دعا أنصاره للتظاهر غدا الأربعاء في واشنطن
تزامنا
مع مصادقة الكونجرس
علي نتائج الانتخابات الرئاسية والذي منح جو بايدن
فوز نهائي
في الانتخابات ، حسبما نشرت" سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن عدد
من أعضاء الكونجرس
أعلنوا عن مخاوفهم من التواجد في واشنطن
في 6 يناير محذرين
الأمريكيين خاصة من أصول أفريقية من التواجد في العاصمة بالقرب من مكان التظاهر
لاحتمال وقوع أعمال عنف من قبل مجموعة " براود بويز " والتي كانت خلف
عدد من عمليات الطعن في آخر مظاهرة مناصرة لترامب
.