تنظيف البيت الأبيض بتكلفة خيالية ونقل بايدن إليه بطريقة سرية

الجمعة، 15-01-2021
12:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستغير خطة حضور الرئيس المنتخب جو بايدن
حفل
تنصيبه المقرر 20 يناير الجاري بسبب مخاوف أمنية ، لافتة إلي أن لن يستقل قطار
" أمتراك " إلي واشنطن
قبل التنصيب ولم يتم الإعلان عن الطريقة التي
سيتجه بها الرئيس المنتخب إلي العاصمة لحضور المراسم .
و أشارت السلطات إلي أن التغيير حدث بعد أن إطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي
الرئيس المنتخب علي مخاوف أمنية محيطة بيوم التنصيب تزامنا مع اقتحام مقر الكونجرس
قبل أيام ، حسبما نشرت شبكة " سي بي إس" الإخبارية الأمريكية .
و أعلن فريق بايدن
الانتقالي في بيان له أنه يتواصل مع الإدارة الحالية
للحصول علي أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد وحول الاستعدادات التي
يتم وضعها للردع و الدفاع ضد الاضطرابات أو الهجمات العنيفة ، لافتا إلي تلقيه
تقارير يومية حول الاستعدادات الأمنية و التشغيلية لضمان سير عملية الانتقال
بسلاسة .
في سياق متصل أعلنت إدارة ترامب
أنها تنوي إجراء تنظيف عميق للبيت الأبيض قبل دخول "بايدن
" بتكلفة تقترب
من نصف مليون دولار وهو مختلف عن ما حدث في المرات السابقة حيث سيخضع لإجراءات أشد
بسبب انتشار فيروس " كورونا" المستجد الذي أصاب عدد من موظفي البيت
الأبيض و ترامب
و أفراد من أسرته .