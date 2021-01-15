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بعد مغادرة ترامب..

تنظيف البيت الأبيض بتكلفة خيالية ونقل بايدن إليه بطريقة سرية

بايدن
بايدن
 
الجمعة، 15-01-2021 12:42 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستغير خطة حضور الرئيس المنتخب جو بايدن حفل تنصيبه المقرر 20 يناير الجاري بسبب مخاوف أمنية ، لافتة إلي أن لن يستقل قطار " أمتراك " إلي واشنطن قبل التنصيب ولم يتم الإعلان عن الطريقة التي سيتجه بها الرئيس المنتخب إلي العاصمة لحضور المراسم .
و أشارت السلطات إلي أن التغيير حدث بعد أن إطلع مكتب التحقيقات الفيدرالي الرئيس المنتخب علي مخاوف أمنية محيطة بيوم التنصيب تزامنا مع اقتحام مقر الكونجرس قبل أيام ، حسبما نشرت شبكة " سي بي إس" الإخبارية الأمريكية .
و أعلن فريق بايدن الانتقالي في بيان له أنه يتواصل مع الإدارة الحالية للحصول علي أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد وحول الاستعدادات التي يتم وضعها للردع و الدفاع ضد الاضطرابات أو الهجمات العنيفة ، لافتا إلي تلقيه تقارير يومية حول الاستعدادات الأمنية و التشغيلية لضمان سير عملية الانتقال بسلاسة .
في سياق متصل أعلنت  إدارة ترامب أنها تنوي إجراء تنظيف عميق للبيت الأبيض قبل دخول "بايدن" بتكلفة تقترب من نصف مليون دولار وهو مختلف عن ما حدث في المرات السابقة حيث سيخضع لإجراءات أشد بسبب انتشار فيروس " كورونا" المستجد الذي أصاب عدد من موظفي البيت الأبيض و ترامب و أفراد من أسرته .



 

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