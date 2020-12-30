الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. أميرة شرابي تفاجئ الجميع بخلع الحجاب

النيابة تحسم سبب وفاة حاتم علي بشكل مفاجيء داخل الفندق

فيديو مؤثر من رغد صدام حسين في ذكري إعدام والدها

قرار عاجل من " ترامب " ضد الجيش الصيني

شمس البارودي: ما حدث معي أمام قبر الرسول سبب اعتزالي

الكشف عن أفعال صادمة للسياح الإسرائليين داخل فنادق دبي

أمير مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة ويُعلق : «بدون أي سبب»

" العدل" تمنح الضبطية القضائية لهذه الفئة

بايدن يستعين بقانون حربي لحل هذا الأمر العاجل

مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

ADS
 

قرار عاجل من " ترامب " ضد الجيش الصيني

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 30-12-2020 10:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ، دونالد ترامب ، أمرا تنفيذيا بعنوان " حماية المستثمرين الأمريكيين من المساهمة في تمويل الجيش الصيني ، مما دفع وزارتا الخارجية و الخزانة الأمريكيتين بالتحذير من تبعات مساهمة المستثمرين الأمريكيين في شركات تابعة جزئيا أو كليا للجيش الصيني .
ويعتبر القرار حلقة أخري ضمن السياسة التي تنتهجها واشنطن ضد بكين والتي تتهمها بممارسة أنشطة اقتصادية غير شرعية كانتهاك حقوق الملكية والتلاعب بقيمة عملتها ، إلي جانب ذلك فإن إدارة ترامب تتهم الصين بالمسئولية عن تفشي فيروس " كورونا " ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أكدت الباحثة في العلاقات الددولية ،منيرفا دياز ، أن العلاقات الصينية الأمريكية في أسوأ أحوالها بالفعل ، لافتة إلي أن ذلك بسبب الضرر الذي ألحقته إدارة ترامب بالحكومة الصينية بعدما انسحبت من مؤسسات واتفاقيات كانت تخدم مصالح الحزب الشيوعي الصيني فقط .
جدير بالذكر أن بعض الخبراء توقعوا تغيير في النهج الأمريكي ضد الصين مع وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلي السلطة .
 

إقرأ ايضا

رغد صدام حسين ووالدها

فيديو مؤثر من رغد صدام حسين في ذكري إعدام والدها

20201130_1606753977-792-1-780x470

الكشف عن أفعال صادمة للسياح الإسرائليين داخل فنادق دبي

بايدن

بايدن يستعين بقانون حربي لحل هذا الأمر العاجل

أخبار متعلقة

بايدن

بايدن يستعين بقانون حربي لحل هذا الأمر العاجل

ترامب

مفاجأة غير متوقعة في نتيجة طعون الانتخابات الأمريكية

ترامب

تصريحات جديدة صادمة لـ" ترامب " عن الانتخابات الرئاسية

بايدن

" بايدن " يوجه رسالة قاسية لـ" ترامب "

ترامب

ترامب يثير ضجة في الولايات المتحدة لإقالته هذا الوزير

ترامب و بايدن

للمرة الثانية .. " بايدن " يتفوق علي "ترامب " و يخطف منه هذا اللقب