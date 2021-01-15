الجمعة، 15-01-2021
12:03 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية الأمريكية صور للسيارات وهي تحمل صناديق
الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب
من أمام مقر إقامته في البيت الأبيض
بعد
بقائها فيه لمدة 4 سنوات .
و أشارت بعض التقارير إلي أن ترامب
سينتقل للعيش في منتجع "
مارالاجو" الذي يملكه في ولاية فلوريدا ، بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن
منصبه رسميا في العشرين من يناير الجاري ، حسبما نشرت شبكة " إن بي سي "
الإخبارية الأمريكية .
جدير بالذكر أن ترامب
اشتري منتجع " مارلاجو " عام 1985 بحوالي
10 مليون دولار و تحتفظ أسرته لأماكن خاصة فيه بمنطقة منفصلة مغلقة تحتوي علي منزل
وحديقة ، و كان ترامب
اعتاد زيارة المنتجع وهو رئيس حتى أطلق عليه الإعلام "
البيت الأبيض
الشتوي" ، كما تم استخدامه لاستضافة اجتماعات
للقادة الدوليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين
بينغ.