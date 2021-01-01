الجمعة، 01-01-2021
02:49 م
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب
، قرار بمد الحظر علي الهجرة الوافدة
والذي حال دون دخول الكثيرين من المتقدمين للحصول علي " البطاقة
الخضراء" والعمالة
الأجنبية المؤقتة في إجراءات أعلن أنها لحماية العمال
الأمريكيين في اقتصاد تعصف به جائحة " كورونا " .
وكان القرار قد صدر في إبريل و يونيو وكان من المفترض أن ينتهي وقته في 31
ديسمبر ، إلا أنه قرر تمديد العمل بهما حتى 31 مارس 2021 ، ضمن سلسلة التحركات
التي تتعلق بالهجرة والتي اتخذتها إدارة ترامب
، حسبما نشرت " سكاي نيوز
" .
جدير بالذكر أن الرئيس المنتخب ،جو بايدن
، ومجموعة من شركات الأعمال
اعترضت علي الحظر المفروض علي العمالة
الأجنبية المعينة ، ولم يصرح بايدن
إذا كان
سيعدلها بعد أن يتولي مقاليد الحكم أم لا .