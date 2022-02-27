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فتاة أوكرانية تحرق مدرعة روسية والجيش يحتفي بها (فيديو)

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Teads
الأحد، 27-02-2022 02:07 م

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا وتقارير إعلامية، الأحد، قصة امرأة من منطقة خاركيف (شمال شرق البلاد، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من ناحية المساحة وعدد السكان) استطاعت تدمير آلية روسية بالمولوتوف.
وشاركت القوات البرية بالقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يُظهر ناقلة عسكرية تحترق.
وعلقت القوات البرية: "في منطقة خاركيف، أحرقت سيدة شابة ناقلة جند مدرعة من طراز APC بزجاجة مولوتوف".
ولم يذكر البيان معلومات إضافية عن السيدة المذكورة، لا اسمها أو سنها، واكتفى بإثارة حماس الأوكرانيين بدعوتهم: "كن مثل امرأة خاركيف". وسط تعليقات حماسية من الأوكرانيين الذي ثمنوا شجاعة تلك المرأة.
واحتفت تقارير أوكرانية في وقت سابق بمهندس بحار أوكراني يُدعي فيتالي سكاكون، أسهم في تفجير جسر في هينيتشيسك لإبطاء تقدم القوات الروسية، بينما لم يجد وقتا للفرار فقُتل في العملية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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