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قصّة الجسر العائم الذي فضح مخطط روسيا لغزو أوكرانيا

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الخميس، 17-02-2022 06:47 م

شكَّكت صحيفة «ديلي بيست» الأمريكية في نوايا روسيا حول سحب قواتها على الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن إعلان بدء سحب القوات الروسية قد يكون تمويهًا مع نوايا الروس في غزو أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن القوات الروسية قامت بإنشاء جسر عائم أمس الأول عبر نهر «بريبيات» القريب من المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي «تشيرنوبيل» بأوكرانيا.

الجسر العائم يشير إلى إمكانية بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، خاصة مع إظهار الأقمار الصناعية صورًا لتعزيزات عسكرية كبيرة رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الانسحاب «الجزئي» للقوات من الحدود مع أوكرانيا بعد انتهاء ما وصفه بالتدريبات العسكرية.

وتتخوف أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو» حتى الآن من الغزو الروسي، وهو ما يجعل الجيش الأوكراني في حالة تأهب قصوى مستمرة، في ظل حشود عسكرية روسية ضخمة على الحدود مع أوكرانيا، خاصة مع إمكانية إنهاء الروس الغزو خلال ساعات معدودة وهي ثاني قوة عسكرية على مستوى العالم، كما ذكرت المخابرات الأمريكية أن الجيش الروسي على الحدود في وضع مثالي لغزو أوكرانيا.

 

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