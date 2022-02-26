رئيس أوكرانيا يفاجئ الجميع بفيديو من شوارع كييف.. ماذا قال؟

السبت، 26-02-2022
09:20 ص
ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو جديد
قرب القصر الرئاسي بالعاصمة كييف
، مفنداً الشائعات التي تحدثت عن استعداده للهرب من
البلاد.
وطمأن زيلينسكي الشعب الأوكراني، قائلا: "النصر سيكون
حليفنا، بعد وقوف العالم مع قضيتنا".
وأكد استمرار جيشه في الدفاع عن البلاد ضد الهجوم الروسي،
وقال "إن قواتنا المسلحة هي حقيقتنا وهذه أرضنا وفيها أولادنا وسنقوم بحمايتها".
وأضاف عبر الفيديو الذي نشره على حسابه الشخصي عبر تويتر،:
"لن نضع أسلحتنا ولا تصدقوا الأخبار الكاذبة والشائعات".