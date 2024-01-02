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غرس سكينا في عنقه.. لحظة طعن زعيم المعارضة في كوريا خلال لقاء على الهواء

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الحادث
الثلاثاء، 02-01-2024 01:04 م


أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ للطعن  في رقبته خلال لقاء مع صحفيين أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية جنوب البلاد اليوم الثلاثاء.
وأبان الفيديو رجل يخرج من وسط الزحام الشديد ويغرس آلة حادة على ما يبدو في رقبة المعارض الكوري فيما يقوم حراس لي بحمل الطاعن لمكان بعيد والسيطرة عليه.
وأفادت وكالة "يونهاب" بنقل لي للمستشفى بعد تعرضه للطعن ولم ترد أنباء عن وفاته بعد.


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