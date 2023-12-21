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أول تعليق من حماس على تهديد الاحتلال باغتيال هنية ومشعل

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أول تعليق من حماس على تهديد الاحتلال باغتيال هنية ومشعل

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هنية ومشعل
الخميس، 21-12-2023 11:14 ص

نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” عن القيادي بحركة حماس، وعضو المكتب السياسي لها، عزت الرشق، قوله “إن تصريح وزير خارجية الاحتلال وتهديده باغتيال هنية ومشعل، وقح، ويمثل إعلان إفلاس رسمي، وحالة تخبط وارتباك في سلوك الاحتلال؛ بسبب فشلهم أمام كتائب القسام، وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها.
وكان صرح وزير الخارجية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، بأن بلاده "ستقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وسلفه خالد مشعل"، بحسب زعمه.
وأجرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقابلة مع إيلي كوهين، أوضح من خلالها أن "إسرائيل تعمل على اغتيال هنية ومشعل، مدعيا أنهما لن يموتا طبيعيا"، على حد قوله.
ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، أوضح كوهين أنه "التقى مع نظيره القبرصي، كوستناتينوس كومبوس، في لارنكا؛ بهدف دفع مشروع فتح ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة، على أن يكون تحت مراقبة أمنية اسرائيلية بهدف إنهاء الاعتماد الاقتصادي للقطاع على إسرائيل"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، مؤكدة أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الـ72 الساعة الماضية.

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