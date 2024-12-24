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شاهد لحظة تسليم قائد حرس بشار الأسد سلاحه لللإدارة الجديدة.. ماذا قال؟

ثق
ا
الثلاثاء، 24-12-2024 11:09 ص

 

أجرى قائد الحرس الجمهوري السابق ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة في السابق، اللواء طلال شفيق مخلوف، تسوية في مركز حكومي، وسلم الأسلحة الحربية التي كانت بحوزته.

وقال : " تعاملت معنا الهيئة بلطف شديد واحترام، نحن كنا سابقا نشعر أن هناك خلل كبير بتركة مريضة ، ولكن الصراحة والطيبة التي تعامل بها الشباب معنا جعلونا نشعر إننا أبناء البلد وسنبقى فيها وستعمر بإذن الله".

وتابع: " ما في داعي للخوف، والحياة بتستمر، والهيئة يشتغلون كدولة".

تسليم سلاح

وكان المرصد السوري قال إن "اللواء طلال مخلوف ‏أجرى التسوية في مركز حكومي، وسلم أسلحة حربية يمتلكها أسوة ‏ببقية المواطنين والعسكريين".‏

 

وشغل مخلوف منصب قائد الحرس الجمهوري ‏السابق ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة في النظام ‏السابق حتى تحرير دمشق.

 

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