شاهد لحظة تسليم قائد حرس بشار الأسد سلاحه لللإدارة الجديدة.. ماذا قال؟

أجرى قائد الحرس
الجمهوري السابق ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة في السابق، اللواء
طلال شفيق مخلوف، تسوية في مركز حكومي، وسلم الأسلحة الحربية التي كانت بحوزته.
وقال : "
تعاملت معنا الهيئة بلطف شديد واحترام، نحن كنا سابقا نشعر أن هناك خلل كبير بتركة
مريضة ، ولكن الصراحة والطيبة التي تعامل بها الشباب معنا جعلونا نشعر إننا أبناء
البلد وسنبقى فيها وستعمر بإذن الله".
وتابع: "
ما في داعي للخوف، والحياة بتستمر، والهيئة يشتغلون كدولة".
تسليم سلاح
وكان المرصد
السوري قال إن "اللواء طلال مخلوف أجرى التسوية في مركز حكومي، وسلم أسلحة
حربية يمتلكها أسوة ببقية المواطنين والعسكريين".
وشغل مخلوف منصب
قائد الحرس الجمهوري السابق ومدير مكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة في
النظام السابق حتى تحرير دمشق.