وثق مقطع فيديو لحظة اغتيال ممثل علي خامنئي "محمد صباحي" داخل مسجد بمدينة كازرون الايرانية .

وأظهر الفيديو، صباحي يقف داخل المسجد وبجواره بعض الأشخاص، وتقدم رجل لمصافحته، وأثناء ذلك قام شخص بالاقتراب منه وأطلق النار على رأسه ثم أطلق رصاصة على جسده، وبعد ذلك انتحر بإطلاق رصاصة داخل فمه.

وكانت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، قالت إن "أحد الأشخاص بدأ بإطلاق النار على إمام جمعة مدينة كازرون الشيخ محمد صباحي"، مضيفة أن "الشيخ صباحي أصيب بجروح خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة".

وأوضح حاكم مدينة كازرون "محمد علي بخرد" لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المهاجم الذي فتح النار على خطيب صلاة الجمعة أقدم على الانتحار، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تكون هناك عداوة شخصية بين المهاجم وخطيب صلاة الجمعة.