الإثنين 21 أكتوبر 2024
توقيت مصر 23:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا

إسرائيل تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

بعد الغضب من ارتفاع الأسعار.. قرار عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

شاهد.. والدة اللاعب أحمد ياسر المحمدي تبكي وتصرخ بعد الحكم بحبسه

ولاء تطلب الخلع: طردني بملابس النوم بعدما واجهته بما شاهدته

الأسعار والمساحات والأماكن.. التفاصيل الكاملة للطرح الجديد "شقق لكل المصريين5"

جيش الاحتلال يلقي صورة السنوار على سكان جنوب غزة.. لن تصدق الرسالة المكتوبة!

الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر

عمرو الدرديري يشيد بنجم الأهلي: أرجل لاعب في المباراة

على بُعد 200 متر.. إسرائيل تعلن اغتيال الحارس الشخصي لـ السنوار

إسرائيل تكشف كم دفعت من أموال لاغتيال نصر الله وخليفته

Screenshot-2023-08-15-at-23-30-43-وسائل-إعلام-عبرية-ثقة-نصر-الله-بصواريخه-تشكل-رعبا-وتهديدا-استراتيجيا-على-كيان-الاحتلال-الخبر-اليمني
ا
الإثنين، 21-10-2024 01:58 م


كشف مصدر عسكري إسرائيلي رسمي أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان في الخمسين يوما الأخيرة، بلغت حوالي 67.75 مليار دولار، منها حوالي 12.2 مليون دولار على اغتيال حسن نصر الله وخليفته.

ونقل موقع "واينت" عن المصدر قوله: "تكلفة القنابل الكبيرة، بزنة طن كل واحدة، التي ألقتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 10 ثوان لاغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بلغت 25 مليون شيكل (6.7 مليون دولار)، وتكلفة اغتيال المرشح لخلافته، هاشم صفي الدين، بلغت 20 مليون شيكل (5.5 مليون دولار).

 

وأضاف المصدر العسكري أن "تكلفة يوم قتال واحد كانت 400 مليون شيكل تقريبا (حوالي 108.4 مليون دولار)، وأنه هذه التكلفة تجاوزت النصف مليار شيكل (135 مليون دولار) منذ بدء الاجتياح البري لجنوب لبنان، ويتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك قريبا.

وارتفعت تكلفة الحرب على غزة في أعقاب العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، في الأسبوعين الأخيرين، واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط.

وذكر مسؤول رفيع في وزارة المالية الإسرائيلية أن في ظل الوضع الحالي، وبسبب عدم وجود مصادر تمويل في الميزانية الحالية للإنفاق الكبير، وبسبب التأخير في تحويل مساعدات أمريكية بمبلغ 18 مليار دولار وتأخيرها إلى سنة الميزانية المقبلة، فإنه يتوقع أن تخرق الحكومة الإسرائيلية ميزانية العام الحالي بعد الأعياد اليهودية مباشرة، نهاية الأسبوع الحالي.

وقال المسؤول الاقتصادي إنه سيكون من الصعب على الاقتصاد الإسرائيلي تحمل إطالة الحرب على غزة ولبنان بحجمها الحالي، وأن اتساع الحرب أكثر واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط سيلزم باتخاذ خطوات في الميزانية لم تؤخذ بالحسبان في الأشهر الأخيرة، وفق ما نقل "واينت" عنه.

 

يذكر أن عملية اغتيال نصر الله تمت خلال 12 ثانية فقط، فيما استغرقت عملية اغتيال هاشم صفي الدين أكثر من هذا الوقت بقليل.

إقرأ ايضا

غع

جيش الاحتلال يلقي صورة السنوار على سكان جنوب غزة.. لن تصدق الرسالة المكتوبة!

2512064_0

على بُعد 200 متر.. إسرائيل تعلن اغتيال الحارس الشخصي لـ السنوار

3475475548658659579

مقتل قائد اللواء "401" المدرع بجيش الاحتلال بصاروخ إسرائيلي على يد القسام

أخبار متعلقة

777-1024x538

جثمانه لا يوجد به إصابات.. كيف مات حسن نصرالله؟

113-092040-hamas-israel-leader-killed_700x400

ضمن 4 قيادات فلسطينية.. حماس تعلن اغتيال قائدها في لبنان

799546

بـ 80 طناً من القنابل.. كيف تم اغتيال حسن نصر الله في الطابق الـ14 تحت الأرض؟

download

إيران: سندعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها

2024_9_25_2_40_40_492

إسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ بحزب الله.. والحزب ينعيه

images

حزب الله يطلب من إيران شن هجوم على إسرائيل.. وطهران تصدمه