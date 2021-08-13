الجمعة، 13-08-2021
11:15 ص
تفاصيل فتح العمرة الخارجية 2021/1442، مع انتهاء
موسم الحج للعام الحالي 2021 يتساءل الكثيرون عن تفاصيل عروض العمرة خارج دول
الحجاز، بعد أن تم حظر كل منها لمدة عام ونصف؛ بسبب انتشار جائحة كورونا في مختلف
دول العالم وإغلاق العمرة الخارجية لدول العالم الإسلامي، ينتظر مسلمو العالم افتتاح
العمرة الخارجية بحفاوة كبيرة سنزودك بكافة تفاصيل بدء العمرة الخارجية 1443/2021
حتى تتمكن من أداء مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة في بيئة مليئة بالروحانية
والإيمان والأمن والسلام.
تفاصيل فتح العمرة الخارجية 2021/1442
وانتهى قبل
أيام موسم الحج لعام 1442/2021 والذي كان ناجحاً (الحمد لله) دون الإصابة بفيروس
كورونا الذي دفع حكومة المملكة إلى إعلان فتح العمرة وعودة العمرة، موسم العمرة
يبدأ من يوم الأحد 25 يوليو وابتداء من العام الجاري.
يقتصر على
الحجاج والمقيمين في المملكة الحاصلين على لقاح كورونا يصل الحد الأقصى لعدد
المعتمرين إلى 20 ألف حاج يومياً، والجهات المختصة في حالة استقرار الوضع الوبائي وعدم وجود حالات
عدوى بفيروس كورونا وفي السعودية
سيرتفع هذا العدد وسيفتتح الأجانب العمرة مطلع الشهر المقبل.
نظام العمرة
الجديد 2021
قواعد فتح
العمرة الخارجية 1443
أقرت حكومة
المملكة العربية السعودية
مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها لإنجاح
العمرة الخارجية للعام الجديد 1443 هـ وهذه الضوابط هي كما يلي:
يجب تطعيم الحاج بالتطعيمات المعلن عنها.
التزام شركات ومؤسسات العمرة الأجنبية بإخطار العميل الخارجي بالعقد المبرم من قبل حجاج العمرة مع حجاج العمرة في الدول المرسلة وجميع التعليمات المتعلقة بالعمرة الخارجية.
إدخال مواعيد التحضير للعمرة في النظام الإلكتروني حتى 24 ساعة قبل وصول المعتمر، مع مراعاة أنها تتضمن المواعيد المؤكدة لوصول ومغادرة الحج وأرقام التذاكر وتواريخ الدخول والخروج.
أثناء رحلة العمرة مراعاة احتياطات ومتطلبات شركة الطيران وبلد المغادرة للحاج الأجنبي.
الحاجة إلى دراسة فحص PCR.
تلتزم الشركات المنظمة للعمرة بتجميع الحجاج وإرشادهم مع قائد صحي حسب الجدول الزمني والبرنامج المعتمدين لكل مجموعة.
إخطار مسؤولي العمرة الخارجيين لإبلاغ الحجاج بعدم إحضار المواد المحظورة لتجنب الالتزامات القانونية.
تعهد بمغادرة جميع الحجاج فور انتهاء تأشيرة العمرة.
التزام شركات العمرة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج في حال تعرضهم لحادث صحة أو سلامة أو وفاة، والتزام جميع عمال العمرة بحضور الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الحج والعمرة.
متى موعد فتح العمرة الخارجية
يتساءل الكثير
من المسلمين عن الموعد المقرر لافتتاح العمرة الخارجية في المملكة العربية
السعودية
، للحجاج لأداء مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة، وبالتالي وكما أعلن
مؤخرًا سيكون الموعد المقرر لافتتاح العمرة الخارجية هو الأول من محرم للعام
الجديد 1443 هـ، وبداية شهر أغسطس القادم وتحديدًا في 10 أغسطس 2021 م.
ما هي آلية عودة معتمري الخارج 2021/1443
لم يتم بعد
قبول آلية العودة الطوعية لحجاج الخارج والدول المصرح لها بأداء العمرة، لكن
الضوابط والآلية المبدئية للعمرة في الخارج لعام 1443 وهذه الآلية هي كالتالي:
وجوب تطعيم الحجاج من الخارج ضد العمرة.
تتوفر باقات وخدمات الاشتراك في العمرة إلكترونيًا حيث يتم تقديمها من خلال منصات الحجز العالمية والمحلية المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية
، تتوفر هذه الحزم في مجموعات بأنظمة مختلفة وهي:
مجموعات B2B.
مجموعات الشوارع الفردية B2C.
يجب على حجاج العمرة الالتزام بالمعايير والبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل السلطات السعودية
.
يمكن للحاج شراء برنامج العمرة بالكامل من خلال بعض المواقع الإلكترونية ومنها:
طيران.
المواصلات.
الفنادق.
سبل العيش.
تحديد الشركة أو المؤسسة التي ستقدم خدمة العمرة.
الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية
مسؤولة عن تقديم الدورات لجميع العاملين علمهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
ختامًا هنا نأتي بك
إلى نهاية هذا المقال ومن خلالها علمنا بتفاصيل فتح العمرة الخارجية 2021/1442، حيث سيشهد
أول محرم من العام الجديد 1443 هـ عودة العمرة الخارجية مرة أخرى ضمن الالتزام
بمجموعة من الإجراءات والضوابط، معتمد من وزارة الحج والعمرة لحجاج بيت الله
الحرام.