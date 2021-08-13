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طريقة عمل توكيل الكرتوني الكترونيا 1443-2021

طريقة عمل توكيل الكرتوني الكترونيا 1443-2021
طريقة عمل توكيل الكرتوني الكترونيا 1443-2021
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:11 ص
طريقة عمل توكيل الكرتوني الكترونيا 1443-2021 من الطرق الحديثة طريقة عمل توكيل إلكتروني الكترونيا 1443-2021فيستطيع الأشخاص اللجوء لهذا النوع من التوكيلات دون الحاجة إلى الذهاب والمجيء للمقار الحكومية السعودية، فيستطيع أي شخص أن يرتب إجراءاته الخاصة به من خلال بعضا من البيانات لبعض النماذج وفى الأخير إصدار التوكيل الإلكتروني المطلوب.
طريقة عمل توكيل الكرتوني الكترونيا 1443-2021
 يستطيع أي شخص أن يصدر توكيلا لشخص آخر إلكترونيا دون الحاجة لمكاتب العمل المزدحمة أو الروتين المعقد فبعض المكاتب الحكومية، وتعطل الإجراءات نتيجة نقص بيانات معينة في بعض الاستمارات ولا يتم التوكيل بدون البيانات كاملة من خلال نموذج إلكتروني يشبه الورقة الخاصة بالتوكيل.
 يقوم الشخص الموكل بمليء بعض الخانات فيها والإقرار على صحة المعلومات التي أدخلها، وبالتالي ينتهى الأمر وقد سعت الحكومة السعودية على جعل كافة الخدمات في الفترة الأخيرة إلكترونية للتسهيل على الأفراد إنجاز مصالحهم.
خطوات عمل التوكيل الإلكتروني
 قامت وزارة العدل السعودية بطرح فكرة جديدة لتسهيل الأمر على المواطنين من خلال التوكيل الإلكتروني، وأوصت الأفراد لنجاح العملية إتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول من خلال موقع وزارة العدل.
اختيار الخانة الخاصة بخدمة الوكالات والإقرارات.
اختيار خانة إصدار وكالة إلكترونية.
النقر فوق نوع الوكالة من القائمة الموضوعة على الشاشة.
القيام بتسجيل بيانات الموكل بطريقة واضحة وصحيحة.
القيام بإضافة وكيل بالبيانات الصحيحة نفسها.
إدخال البيانات الخاصة بالوكيل ألا وهي:( الاسم, رقم الهوية, رقم الهاتف, طبيعة الوكالة).
تحديد البنود التي تقوم عليها الوكالة.
تحديد تاريخ نهاية الوكالة.
النقر فوق زر اعتماد الوكالة.
سوف تستلم الرمز الخاص بك عن طريق الهاتف ويكتب في المكان المخصص.
ثم النقر على تسجيل الطلب.
ثم إرسال رابط يحتوي على الوكالة للموكل والوكيل وبهذا ينتهى الأمر ونحصل على توثيق الوكالة في النهاية من مكتب البريد أو المديريات التابعة لوزارة العدل.

طريقة تعديل طلب الوكالة
من الممكن تعديل الطلب بين الطرفين بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل مرة أخرى من خلال:-
ضغط تعديل طلب وكالة وزارة العدل إضغط هنا.
ثم إعادة كتابة الرقم الخاص بالطلب من جديد.
تعديل رقم الهوية الخاصة بمقدم الطلب.
الدخول لبيانات الوكالة من أجل إصلاحها ثم سيتم إرسال رسالة نصية للهاتف يوجد بها رمز التأكيد ويجب كتابته في الحقل المخصص والضغط على تأكيد.
ثم النقر على بحث.
سيتم فتح بيانات الوكالة سواء كانت سارية أو مفسوخة للطرفين وكذلك حالة الموكل المستعلم عنه سواء أكان توكيله ساريا أم لا.
الضغط على مربع عرض للاطلاع بشكل كامل على قوانين الوكالة وبنودها وسوف تظهر صورة بارزة بصك الوكالة بتوقيع كاتب العدل الرسمي.
خدمة الإستعلام عن التوكيل إلكترونيا
من الخدمات التى تقدمها وزارة العدل السعودية هى خدمة الإستعلام عن الطلب الذى تم تقديمة مسبقا وتتم من خلال الأتى:-
الضغط على الموقع الإلكترونى الخاص بالإستعلام "ناجز".
النقر فوق إختيار الوكالة أو وكالتى.
إختيار الوكالة الخاصة بك من بين الوكالات.
إختيار فسخ الوكالة من الإختيارات الموجودة.
إختيار تفاصيل الوكالة والضغط على عرض للوكالة.
ثم إلغاء الطلب أو تأكيده إذا كنت ترغب فى تغيير شريك الوكالة.
طباعة التوكيل الإلكترونى إلكترونيا
من الخدمات التى تقدمها وزارة العدل السعودية هى خدمة الطباعة الإلكترونية للطلب الذى تم تقديمة مسبقا وتتم من خلال الأتى:-
الضغط على الموقع الإلكترونى الخاص بالإستعلام "ناجز".
النقر على الوكالة المراد طباعتها.
إختيارخانة عرض الوكالة المقدم فيها الطلب.
النقرعلى طباعة الوكالة.
إختيار تفعيل رابط تسجيل وطبع وكالة الكترونية عن طريق مربع وزارة العدل.

ختاما لقد تعرفنا على طريقة عمل توكيل إلكتروني من خلال موقع وزارة العدل الأمر الذى سهل العديد من مهمات المواطنين السعوديين فى تسجيل التوكيلات المختلفة أو الإستعلام عنها.
 

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